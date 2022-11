Confédération : Berset et Cassis espionnés par des hackers indiens?

Citant le «Sunday Times», «Le Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung» indiquent que des pirates informatiques indiens auraient été engagés pour espionner le président de la Confédération, Ignazio Cassis, et le conseiller fédéral Alain Berset. Ils auraient été visés dans le cadre d’une opération mondiale d’espionnage touchant une centaine de personnalités du monde du sport, de la politique ou des médias, sur mandat d’enquêteurs privés, dont un Suisse et des avocats britanniques.