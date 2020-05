La Suisse dispose-t-elle de suffisamment de masques pour équiper toute la population? Si non, quand est-ce que ce sera le cas?Alain Berset, conseiller fédéral: Les masques ont été commandés et ont été livrés, d'autres vont venir. Un million de nouveaux masques par jour sera disponible la semaine prochaine. L'hygiène et la distance sont essentielles, pas les masques. Le plus important, c'est que nous avons assez de masques!