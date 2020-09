Coronavirus : Berset et les directeurs de la santé ne prennent aucune décision

Le conseiller fédéral s’est entretenu pendant près de deux heures lundi avec les directeurs cantonaux de la santé au sujet du Covid-19. La question de la durée de la quarantaine a été abordée mais aucune décision sur le sujet n’a encore été prise.

Les directrices et directeurs cantonaux de la santé ont rencontré lundi le Conseiller fédéral Alain Berset.

La question de la durée de la quarantaine a été abordée, a indiqué Lukas Engelberger, président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), à Keystone-ATS après la réunion. Mais aucune décision n’a encore été prise quant à ce sujet, a-t-il poursuivi.

La durée de la quarantaine varie selon les pays: alors qu’elle est de dix jours en Suisse, elle est de quatorze jours en Allemagne. Dans ce dernier pays, on discute actuellement de la possibilité de réduire la durée de l’isolement à cinq jours dans certaines circonstances.

Traçage de contact et tests

Les autres sujets abordés lors de la réunion ont concerné le traçage des contacts et les tests de dépistage. Lors d’une brève intervention après la réunion, Alain Berset a déclaré qu’il n’y a pas de véritable alternative au traçage des contacts. Concernant les tests, il en faut davantage et les délais d’obtention des résultats doivent être plus courts, en prévision de la saison hivernale.