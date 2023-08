1er Août: Berset: «Il y a des choses qui ne me manqueront pas l’an prochain»

Le marathon des discours du 1er Août a commencé lundi soir pour les conseillers fédéraux. À commencer par le président de la Confédération Alain Berset qui s’est rendu à Aegerten (BE), non loin de Bienne et qui sera ce mardi soir à Lausanne pour les festivités. Dans le discours écrit transmis par ses services, il a plaidé pour «une Suisse ouverte aux réformes, car elles nous rendent plus forts».

«Profitons de notre plus grande force: un débat démocratique auquel tout le monde peut participer. Une culture politique, dans laquelle les adversaires ne sont pas des ennemis, mais des citoyens qui peuvent voir les choses différemment», a-t-il insisté dans un costume impeccable, loin de la photo de lui barbu et bronzé postée il y a 2 jours sur Instagram .

«Je suis un optimiste»

«Je suis un optimiste», a souligné encore le président de la Confédération en se référant aux 175 ans de la Constitution que la Suisse fête cette année. «Un document empreint, justement, d’optimisme, de confiance et d’envie d’aller de l’avant. Alors que l’état d’esprit actuel est plutôt marqué par l’incertitude». Avec de bonnes raisons à cela, a-t-il reconnu en citant la guerre en Ukraine, la crise climatique, la hausse des prix, l’augmentation des coûts de la santé et l’accroissement des inégalités.

«Face à ces nombreuses crises, nous devons veiller à ne pas perdre courage», a-t-il lancé en se référant aux pères de la Constitution, qui ont créé le texte dans une «période difficile». Mais «ils étaient convaincus que nous pouvions décider nous-mêmes de notre destin» et leur Constitution «a jeté les bases d’une Suisse prospère et en constante évolution».

La conférence de presse sur les primes ne lui manquera pas

Alain Berset n’a pas manqué de rappeler qu’il prononçait ses derniers discours du 1er Août et qu’il en aura en tout tenu 24 durant ses 12 années au Conseil fédéral, «soit 1 mois complet de travail». Un exercice auquel il aime se prêter, a-t-il affirmé. «Mais il y a des choses qui ne me manqueront pas l’an prochain». Et de citer avec humour «la conférence de presse sur les primes d’assurance maladie», «les réunions avec les partis à 7h durant les sessions», ou encore de poser «son portable avant la séance du Conseil fédéral et de le ressortir quatre heures plus tard avec beaucoup trop de messages à consulter».