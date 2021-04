Un nouveau médicament de Roche contre le Covid-19 a déjà été commandé par les États-Unis et l’Allemagne. Pour l’UDC, la lenteur de la Suisse dans les négociations est encore un dossier de plus qui a été mal géré par l’OFSP et son responsable, le conseiller fédéral Alain Berset.

Les critiques se font de plus en plus virulentes contre l’OFSP et la gestion d’Alain Berset dans la course aux médicaments Covid. 20min/Taddeo Cerletti

Le géant pharmaceutique suisse Roche, en collaboration avec la société américaine Regeneron, a mis au point un médicament très efficace contre le Covid-19. L’Allemagne a déjà commandé 200’000 doses de ce produit et, aux États-Unis, le médicament a reçu une autorisation d’urgence. Pourtant, la Suisse est à la traîne, malgré la pression des politiciens pour accélérer les négociations avec Roche.

L’Office fédéral de la santé public (OFSP) a déclaré que les négociations étaient en cours, tandis que l’approbation de Swissmedic se fait attendre. Pour l’UDC, cette affaire est encore un dossier de plus qui a été mal géré par l’OFSP et son responsable, le conseiller fédéral Alain Berset.

Remplacer les responsables

Après le plan de pandémie «inutilisable», la «débâcle des masques», la «base de données de vaccination défaillante» et «l’approvisionnement insuffisant en vaccins», pour le chef du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi, cette affaire est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Le fait que l’OFSP n’ait une fois de plus pas réussi à intervenir sur les médicaments Roche démontre, selon ce dernier, que «plus d’un an après le début de la pandémie, Alain Berset n’a toujours pas organisé l’OFSP de manière qu’il agisse comme une équipe de gestion de crise en situation d’urgence».

Pour Thomas Aeschi, il est donc clair qu’une équipe de crise est nécessaire pour reprendre les postes clés de l’OFSP et décharger Berset de ses responsabilités. «Nous avons besoin de personnes qui ont l’expérience de la gestion de crises. Il s’agit de personnes de l’OFSP, mais aussi, par exemple, de personnes ayant un passé militaire et qui ont l’habitude de gérer des situations extrêmes.» Marco Chiesa, président de l’UDC, estime également qu’«il est incompréhensible que l’OFSP n’aille pas de l’avant avec les négociations». Selon lui, ces retards pourraient coûter cher à la population suisse en termes sanitaires, économiques et sociaux. Il ajoute que «la Suisse aurait dû être à l’avant-garde» et conclut sévèrement: «Il semble que le chef de la Santé, Alain Berset, ne maîtrise ni le dossier corona ni son OFSP».

«Besoin d’une vaccination contre les je-sais-tout»

Les critiques émanent également du monde des affaires. «Les incohérences s’accumulent», déclare Roland Müller, directeur de l’association des employeurs, qui pense également que l’OFSP pourrait être renforcé dans la gestion des crises. Pourtant, bien que le DDPS dispose de personnes expérimentées dans la gestion de crise qui pourraient soutenir l’OFSP, leur savoir-faire n’est pas utilisé. «C’est incompréhensible», déclare M. Müller.