Coronavirus : Berset parle des vaccins avec les ministres européens

Le conseiller fédéral en charge de la santé a participé mardi à une réunion sur les vaccins contre le COVID-19. Les discussions ont porté sur les stratégies nationales de vaccination.

Une réunion ministérielle virtuelle a rassemblé mardi le conseiller fédéral Alain Berset et ses homologues européens. Ils ont échangé au sujet du vaccin contre le Covid-19 et des différentes stratégies de vaccination.

Collaboration importante

Les recommandations et les campagnes relatives à la vaccination, les questions logistiques et le calendrier ont également été abordés. Les ministres ont aussi échangé au sujet des aspects transfrontaliers. Dans ce contexte, le conseiller fédéral Alain Berset a présenté la stratégie suisse de vaccination et a informé de l’avancement des travaux dans le pays.