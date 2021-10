Lausanne – «Berset, ton pass on n’en veut pas!»

Quelque mille personnes se sont réunies, ce samedi au cœur de Lausanne, pour clamer leur ras-le-bol à l’introduction du pass sanitaire en Suisse et leur espoir d’une société plus égalitaire. «Liberté», ont-ils scandé à gorge déployée, tout au long de la manifestation. Par leur action, les anti-pass ont voulu sensibiliser l’opinion publique à la «création d’une société à deux vitesses.»

De la place de la Gare à celle de la Riponne, la clique a déambulé dans les rues de la capitale olympique, encadré par un discret mais bien présent dispositif de la police lausannoise. Le cortège était composé d’une majorité de jeunes adultes et a côtoyé les réfractaires à toutes mesures sanitaires, mais aussi des familles venues avec enfants et pancartes, ainsi que des aînés. Le 21 septembre dernier toujours à Lausanne, une manifestation aux tons identiques avait attiré 2000 personnes.

Les tests payants passent mal

Alain Berset, dont on apprenait pourtant récemment qu’il était le conseiller fédéral jugé le plus «sympathique», en a pris pour son grade, puisqu’en charge de la santé: «Berset, ton pass on n’en veut pas!» Divers manifestants ont également demandé sa démission. Certains auront même poussé le bouchon jusqu’à le brocarder en Adolf Hitler.