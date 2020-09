Covid-19 : Berset veut éviter à tout prix un 2e confinement

Le ministre de la Santé insiste sur un bon traçage des contacts face à la pandémie de Covid-19 et rejette la stratégie de l’immunité collective.

Le ministre de la santé Alain Berset veut à tout prix éviter un deuxième confinement en Suisse, malgré un nombre croissant de nouveaux cas de coronavirus. Il estime que la situation actuelle peut être gérée par des mesures plus légères, plus ciblées et régionales.