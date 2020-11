Coronavirus en montagne : Berset veut serrer la vis dans les stations de ski

Le différend sur les domaines skiables suisses se poursuit. Le conseiller fédéral Alain Berset veut renforcer drastiquement les mesures sanitaires dans les stations.

Pour Alain Berset, si le but est d’ouvrir les stations de ski, de «bons concepts de protection» demeurent indispensables.

Importantes restrictions

Selon la «SonntagsZeitung», Alain Berset a informé jeudi et vendredi les directions de l’Économie des cantons des Grisons, d’Uri et du Valais, ainsi que des Remontées mécaniques suisses, que les mesures de protection existantes dans les stations de ski devaient être renforcées, et ce de manière drastique.