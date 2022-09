Vaud : Bertrand Piccard a bien vu un OVNI disparaître dans le Léman

Ce vendredi, «24 heures» explique que le lanceur d’alerte était en réalité Bertrand Piccard, célèbre notamment pour son épopée à bord de Solar Impulse. L’aéronaute persiste et signe: «J’étais avec ma fille et son fiancé. Nous avons clairement vu un appareil en provenance du Valais, au-dessus du lac. Je me souviens qu’il était blanc. L’appareil avançait sans bruit. Il a fait quelques zigzags avant de descendre à la verticale sur le lac. Cela n’avait rien à voir avec un effet visuel. On était trois à discuter de ce qui se passait sous nos yeux. On a ensuite vu quelque chose flotter un moment, qui brillait dans le soleil. Le temps d’aller chercher des jumelles, l’objet avait disparu. C’était peut-être un gros modèle réduit, mais quelque chose est bien tombé dans le lac.»