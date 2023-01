Festival de ballons : Bertrand Piccard a frôlé le drame à Château-d’Œx

La montgolfière de l’aérostier vaudois a été prise dans une rafale de bise au moment de son décollage et a fini couchée sur la route. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés.

Gros moment de frayeur, lundi, durant le 43e festival international de ballons qui bat son plein à Château-d’Œx. En effet, l’aérostier et aventurier vaudois Bertrand Piccard a frôlé le drame: sa montgolfière a été secouée violemment par de fortes rafales de bise au moment où elle allait décoller. Le ballon a été déséquilibré, a heurté un stand de restauration et fini sa course à moitié couché sur la route, révèle SRF mardi.