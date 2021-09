Hockey sur glace - Bertschy s’est engagé pour 7 saisons à Fribourg-Gottéron

Annoncé vendredi en exclusivité par l’agence Sport-Center, le départ de l’attaquant du Lausanne HC Christoph Bertschy (27 ans) à Fribourg-Gottéron a été officialisé par le club fribourgeois. Le joueur va rejoindre les Dragons à partir de la saison 2022/2023, où il a signé pour 7 saisons. Formé à Fribourg et à Berne, Bertschy a inscrit 115 points en 169 matches au LHC. L’attaquant international a notamment été champion suisse lors de l’exercice 2012/2013 avec le CP Berne et a évolué pour les Minnesota Wild en NHL (9 matchs).

« Nous sommes très fiers d ’ accueillir Christoph parmi nous pour les 7 prochaines saisons. C ’ est un joueur de hockey talentueux, il a une mentalité de gagnant et il est en plus originaire de Fribourg … Christoph jouera un rôle central dans notre future équipe » , a expliqué Christian Dubé, coach et directeur sportif de Fribourg-Gottéron.