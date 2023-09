Berywam sera sur scène avec No Instrument au Chant du Gros

Berywam a été lancé fin 2015 par une bande de potes qui se défiaient en solo depuis des années lors de championnats de Human Beatbox. L’alchimie a été immédiate. Le groupe a été vice-champion de France en 2015, Champion de France l’année suivante et Champion du monde en 2018. En 2019, il a fait sensation à «America’s Got Talent» où la vidéo de son audition a été la plus regardée dans l’histoire du célèbre programme américain. Les Français Beatness, Rythmind, Beasty et Wawad ont hâte de faire découvrir leur art et leur album «No Instrument» au Chant du Gros, le vendredi 8 septembre 2023 au Noirmont (JU). Interview avec Wawad, Toulousain de 33 ans, qui a par ailleurs impressionné les fans de Bigflo & Oli en juillet 2023 en se produisant avec le duo lors de son concert à Sion sous les étoiles et au Paléo.