France: un jeune de 17 ans tue un homme d’un coup de couteau en plein cœur

Victime condamnée pour deal

«La victime avait été condamnée à 6 mois de prison en avril dernier pour trafic de stupéfiants et il lui était interdit de figurer dans le secteur de la rue de Cologne à Planoise», selon Étienne Manteaux. L’enquête a permis d’identifier un mineur qui circulait à trottinette à proximité, peu avant les faits. Ce suspect âgé de 17 ans et demi a été arrêté dimanche au domicile d’un quadragénaire qui l’hébergeait dans le quartier Planoise et qui a été rapidement mis hors de cause.