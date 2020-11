Santé : Besoin de hurler un bon coup? Des hotlines sont là pour ça

En cette période pénible, la thérapie par le cri peut permettre aux personnes stressées et/ou déprimées de se libérer. Il suffit d’appeler un numéro ou de cliquer sur un site.

En cette fin d’année morose, difficile de garder le moral et d’évacuer le stress accumulé. Adepte de la thérapie par le cri (thérapie primale), Chris Gollmar a développé un site intitulé «Just Scream» . Le concept est simple: il suffit d’appeler le numéro indiqué et de hurler un bon coup. «Que vous soyez malheureux, terrifié, frustré ou exalté, il y a toujours une raison de hurler!» peut-on lire sur cette plateforme. L’enregistrement est ensuite disponible à l’écoute sur le site. À noter que le créateur du site semble optimiste, puisqu’il prévoit de mettre un terme à son projet à la fin du mois de janvier 2021.

L’enseignant américain n’est pas le premier à avoir eu cette idée. Sensible au ras-le-bol de ses habitants, l’Office du tourisme islandais a en effet lancé cet été un service permettant à tout un chacun de se défouler sans déranger personne. Grâce à un site baptisé «Let it out» («laisse sortir»), l’internaute n’a qu’à cliquer sur un bouton et pousser un hurlement libérateur. L’enregistrement est ensuite diffusé dans l’un des sept endroits les plus isolés du pays.