Genève - Besoin d’un toit ou d’un psy: un site guide les jeunes

Zoé Newton et Nina Carnal, étudiantes en relations internationales et cofondatrices de la plateforme Yusco.

«L’idée, c’est dialoguer, aider et guider les jeunes qui ignorent souvent les ressources qui sont à leur disposition à Genève, que ce soit en matière de logement, de marché du travail ou de soutiens divers», résument Zoé Newton et Nina Carnal, étudiantes en relations internationales à l’Université de Genève (UNIGE). Ces jeunes femmes de 21 et 22 ans, qui ont collaboré avec un camarade au Canada (encadré ci-dessous), sont les fondatrices de la plateforme Yusco (Youth and urban solidarity community) dévoilée mercredi.