Vaccination Covid : Besoin d’une 4e dose pour voyager? D’accord, mais à vous de payer

L’OFSP propose que les personnes qui ont besoin d’un deuxième rappel pour des raisons personnelles y aient accès, mais contre paiement.

Une 4e dose pour la population générale n’est ni recommandée ni autorisée, mais possible dans la pratique.

Cet été et ces prochains mois, de nombreux Suisses qui ont reçu leur dose de rappel en automne ou hiver dernier, auront un certificat Covid qui ne sera plus valable pour voyager dans les pays qui exigent une vaccination récente. Solution, autre que celle de renoncer au voyage? Recevoir une nouvelle dose. Or, le deuxième rappel n’est actuellement ni recommandé par l’OFSP pour la population générale, ni autorisé par Swissmedic.