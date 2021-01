«C'est la première fois dans cette course où je suis vraiment heureux et fier de moi, a expliqué le Genevois dans son carnet de bord. J'ai accumulé les emmerdes, j'en ai bavé, j’en ai pleuré, mais je n’ai pas lâché. Aujourd'hui j’oublie le classement, je profite de cette petite victoire personnelle. Je serai double cap Hornier dans quelques milles. Je ne suis pas très bien classé, mais honnêtement, là maintenant tout de suite, ce n’est pas le plus important. C'est tellement beau d’être là, de sortir du grand Sud et de bientôt faire route vers la maison.»