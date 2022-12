Bétail sauvé de l’incendie d’une ferme

L’absence d’hydrante a compliqué l’intervention des pompiers, ce mercredi matin, dans une ferme située entre Delémont et Develier. Le feu a pris dans un local annexe contenant de l’outillage, mais l’habitation et l’écurie ont été protégées par le Centre de Renfort d’incendie et de secours de Delémont (CRISD).

Enquête en cours

L’intervention a mobilisé une quarantaine d’hommes du feu et sept à huit véhicules d’intervention. Le Centre de Renfort d’incendie et de secours de Delémont a été épaulé par le Service d’incendie et de secours 6/12 de Courtételle et celui du Val-Terbi. «L’appui des agriculteurs avoisinants a également été nécessaire», précise la police cantonale.