Série : «Better Call Saul» aura un préquel animé

La chaîne AMC veut raconter la jeunesse de l’avocat Saul Goodman dans une série qui s’appellera «Slippin’ Jimmy».

Après «Breaking Bad», «Better Call Saul» et la websérie «Better Call Saul Employee Training», AMC prépare «Slippin’ Jimmy», une série animée qui mettra en scène un jeune Jimmy McGill qui deviendra plus tard Saul Goodman. C’est sur Twitter que la bonne nouvelle a été annoncée, en plus de la production d’une nouvelle saison d’«Employee Training».