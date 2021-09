Hygiène corporelle - Beurk! Le télétravail rend crado

On apprend ainsi que 39% des personnes se lavent moins fréquemment et 34% se brossent les dents moins souvent. 50% d’entre elles n’utilisent pas de déo à la même fréquence que quand elles vont au bureau et 73% dépensent moins d’argent dans les produits de soin. L’hygiène n’est pas la seule à avoir pris un coup, c’est aussi le cas des règles de politesse. 15% des répondants ont vu leurs collègues se curer le nez pendant une séance et 14% d’entre eux les ont entendus insulter quelqu’un ou faire un doigt d’honneur.