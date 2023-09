Bex (VD): Automobiliste beaucoup trop alcoolisé pincé en plein après-midi

Un automobiliste qui circulait entre Monthey (VS) et Bex (VD), le samedi 16 septembre vers 15h, est tombé sur un contrôle mené conjointement par la Police cantonale vaudoise et l’Office fédéral des douanes. Les agents l’ont soumis à un test à l’éthylomètre qui a révélé une alcoolémie de 1,08 mg/l (soit 2,16 ‰ ).