Beyoncé a lancé sa tournée au spectacle futuriste

Décor futuriste, costumes grandioses et fans en fusion: la superstar américaine Beyoncé, reine des Grammy Awards , a entamé le 10 mai 2023 à Stockholm une mégatournée solo de quatre mois à très grand spectacle. Successivement juchée sur un module lunaire, reine des abeilles, volant sur un cheval de diamants au-dessus de la foule, présentatrice de journal télévisé, ou encore papesse, Queen B, 41 ans, a livré une performance de plus de trois heures pour lancer son «Renaissance Tour», du nom de son dernier album en date , qui pourrait dépasser la somme astronomique de 2 milliards de dollars de recettes.

«Je suis sans voix, c’était juste incroyable, extraordinaire», dit à l’AFP Shane Barkey, une animatrice radio irlandaise de 31 ans. «Elle n’a pas fait de promotion pour son album, donc il y avait beaucoup d’attente sur ce qu’elle allait faire», souligne la jeune femme à la sortie du concert. De nombreux fans étaient venus d’outre-Atlantique, des États-Unis beaucoup, mais aussi du Brésil, pour s’assurer d’être les premiers à découvrir la superproduction, une des plus attendues de 2023. «Je l’ai vue depuis son premier concert (...) Là, c’était encore un niveau au-dessus. Incroyable», confie Abdul Ibraimoh, un Londonien de 33 ans, qui a des billets pour Londres, Barcelone et Miami. «Je voulais juste vous dire: vous me rendez si heureuse», a lancé Beyoncé devant un stade de 60’000 places tout dévoué à sa «reine». «Je vois des visages familiers des gens qui ont volé depuis très très loin pour voir le premier spectacle ce soir», a-t-elle dit en couvrant les clameurs de la foule.