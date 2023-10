Beyoncé dévoile la bande-annonce du film sur sa tournée

Beyoncé a dévoilé lundi 2 octobre 2023, la bande-annonce du film «Renaissance: A film by Beyoncé». Celui-ci reviendra sur la dernière tournée en date de la chanteuse de 42 ans, le «Renaissance Tour». «Quand je suis sur scène, je ne suis rien d’autre que libre», déclare l’Américaine en début de vidéo. On découvre ensuite un montage d’images des coulisses, où voit notamment l’artiste en pleine répétition avec sa fille aînée, Blue Ivy Carter, où lors d’un moment tendresse avec un de ses jumeaux. «Mon objectif pour cette tournée était de créer un endroit où tout le monde est libre et où personne n’est jugé», ajoute celle qui est entrée dans l’histoire des Grammy Awards.