États-Unis

Beyoncé exhorte le procureur du Kentucky à rendre justice

Dans le contexte de la mort de George Floyd, la star a écrit une lettre à Daniel Cameron pour qu’il fasse avancer le cas de Breonna Taylor qui avait été tuée en mars 2020 par des policiers.

La star de 38 ans a pris fait et cause pour Breonna Taylor, décédée sous les balles des policiers de Louisville.

«J’appelle à une décision rapide et décisive de votre part. Trois mois ont passé et les investigations des policiers ont généré plus de questions que de réponses. Leur rapport indique que mademoiselle Taylor n’a pas été blessée. Or, nous savons aujourd’hui qu’elle a été touchée par huit balles. Les officiers ont affirmé qu’ils s’étaient annoncés avant d’entrer chez elle. Son copain ainsi que des voisins qui étaient présents disent que c’est faux», a écrit Beyoncé. La chanteuse de 38 ans a rappelé que les agents impliqués n’avaient pas été arrêtés ni démis de leurs fonctions: «L’enquête est désormais entre vos mains. Le sergent Jonathan Mattingly et les officiers Myles Cosgrove et Brett Hankison doivent maintenant rendre des comptes pour leurs actions».