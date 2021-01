Beyoncé a donné aux fans un rare aperçu de ses jumeaux de trois ans, Sir et Rumi, dans une compilation de photos et de vidéos retraçant les hauts et les bas de son année 2020. La chanteuse américaine, qui est mariée à l'icône du rap Jay-Z, a gardé ses plus jeunes enfants en grande partie à l'écart du feu des projecteurs, mais alors qu'elle marquait le début de la nouvelle année, elle a partagé sur son site Internet des images personnelles d'elle passant du temps avec sa famille.

Célébrer la joie

« 2020 nous a divisés et nous a unis. La plupart des gens ne pouvait pas voir leurs êtres chers et nous avons ressenti trop de pertes, mais nous avons été unis par notre humanité. Cette année, pour moi, il s'agissait de célébrer la joie, de pourchasser le bonheur, et de vivre dans l'amour. Alors que nous attendons tous avec impatience et prions pour un nouveau départ, mon souhait pour vous est que vous vous honoriez vous-même et ceux que vous aimez », a-t-elle écrit, avant de conclure : « Célébrez le fait que vous êtes une personne importante qui contribue à notre belle collectivité. A une année 2021 meilleure et plus lumineuse ! Love, B ».