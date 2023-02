Grammy Awards : Beyoncé peut entrer dans l’histoire

La cérémonie, qui se tiendra le 5 février 2023 à la Crypto.com Arena de Los Angeles, aux États-Unis, doit venir couronner une année 2022 riche en albums à grand succès, dont «Renaissance» de Beyoncé, qui a retrouvé la scène, et «30» d’Adele. Les deux disques se feront face dans les catégories les plus prestigieuses, six ans après un duel qui avait tourné à l’avantage de la seconde. En 2017, l’artiste britannique avait écrasé ses concurrents dans les principales catégories, remportant cinq récompenses avec son album «25», au détriment de la chanteuse née à Houston, dont l’album «Lemonade», aujourd’hui un classique, avait dû se contenter du trophée de «Meilleur album de musique urbaine contemporaine». Sur scène, Adele avait rendu un vibrant hommage à la «reine» Beyoncé, et l’Académie des arts et sciences de l’enregistrement, qui décerne les récompenses, a été accusée une fois de plus de reléguer au second plan les artistes de couleur.