Etats-Unis

Beyonce réclame justice pour George Floyd

Dans une vidéo, la chanteuse s’indigne de la mort de George Floyd à Minneapolis, et lance une pétition. Plusieurs autres célébrités font également part de leur colère.

La star internationale Beyonce a réclamé «justice» pour George Floyd, un Afro-Américain mort à Minneapolis lors de son arrestation par la police, et a appelé à participer à une pétition ayant déjà récolté plus de 7 millions de signatures.

«Nous ne pouvons plus regarder ailleurs»

«Nous ne pouvons plus regarder ailleurs», a ajouté la célébrité de 38 ans, elle-même afro-américaine. «George est notre famille (...) parce qu'il est Américain. Trop de fois nous avons vu ces meurtres violents, et aucune conséquence».

La pétition lancée sur le site Change.org pour réclamer justice, et à laquelle Beyonce invite les internautes à participer, a déjà recueilli plus de 7 millions de signatures, ce qui en fait la pétition ayant enregistré le plus de soutien dans l'histoire du site, a déclaré ce dernier. Elle a également été relayée par les stars Ariana Grande et Cardi B.