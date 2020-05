États-Unis

Beyoncé sur un remix de Megan Thee Stallion

Queen B a donné de la voix sur le morceau «Savage» de la rappeuse américaine. C’est à écouter ici.

On n’avait plus entendu Beyoncé depuis sa participation à l’album «The Lion King: The Gift» qui servait de BO au film «Le Roi Lion». La femme de Jay-Z a surpris son monde, jeudi 30 avril 2020, en apparaissant sur le remix de «Savage», morceau de la rappeuse américaine Megan Thee Stallion.