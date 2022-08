Musique: Beyoncé va réenregistrer une chanson jugée offensante par des personnes handicapées

Musique : Beyoncé va réenregistrer une chanson de son dernier album

C’est une phrase du titre «Heated» de l’album «Renaissance» sorti vendredi qui a déclenché l’ire de personnes souffrant de handicaps moteurs: la «reine» Beyoncé y chante «Spazzin' on that ass, spazz on that ass». Le terme «spaz» en anglais, dérivé de l’adjectif «spastic» («spastique»), peut être utilisé pour se moquer de personnes souffrant d’une infirmité motrice cérébrale et peut être associé au sens large aux termes «crétin», «dérangé» ou encore «empoté».