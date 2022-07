Beyoncé voulait nous faire danser et c’est gagné!

La chanteuse américaine de 40 ans s’est muée en ange du dancefloor sur son disque. Instagram

Queen B avait annoncé la couleur avec «Break My Soul» en juin 2022: ce single, premier extrait de «Renaissance act. i» fleurait bon la house des années 1990. Il n’était qu’un amuse-bouche à ce septième disque hyper dansant de Beyoncé. Dès le deuxième morceau, «Cozy», on a envie de taper du pied sur une rythmique tout droit sortie d’un club enfumé. On augmente le tempo avec «Alien Superstar» et ses sonorités rétro-futuristes. Le changement d’ambiance est total sur le très funk «Cuff It» où l’on reconnaît dès les premières notes l’inimitable jeu de guitare de Nile Rodgers. À noter que ce morceau a également été coproduit par le chanteur de soul Raphael Saadiq. Brillant. Sur «Energy», on revient à quelque chose de plus contemporain, qui lorgne davantage sur le hip-hop. Beyoncé y fait même un clin d’œil aux Fugees sur ce titre réalisé par Pharrell Williams et Chad Hugo, qui forment ensemble le duo N.E.R.D. Du R’nB et une pointe de gospel sont aussi au menu de «Church Girl».

On revient à des sonorités plus club dès «Plastic Off The Sofa». S’ensuivent les très dansants «Virgo’s Groove», «Move» et «Heated». «Thique», lui, s’ouvre sur une ambiance rap très sombre avec de grosses basses. Conseil: ne vous fiez pas aux premières secondes du titre et écoutez-le jusqu’au bout tant il est surprenant. Le constat est le même sur l’excellent «Pure/Honey» qui montre deux visages bien distincts: l’un est sombre et techno alors que l’autre et lumineux et disco. Ce n’est pas un hasard si ce titre précède «Summer Renaissance», qui est une reprise du monument du disco qu’est «I Feel Love» de Donna Summer. C’est aussi sur ces notes que se termine cet album de Beyoncé. Comme si l’Américaine voulait affirmer qu’il était grand temps de danser et de se lâcher.