Espace : Beyond Gravity, la division spatiale de Ruag, s’associe à Amazon

En remportant un appel d’offres, Beyond Gravity a décroché le plus gros contrat de son histoire. Elle fournira les transporteurs nécessaires pour placer les satellites d’Amazon en orbite.

Beyond Gravity

Beyond Gravity, la division spatiale du groupe d’armement suisse Ruag, a remporté un appel d’offres d’Amazon. Jeff Bezos, son fondateur, souhaite fournir au monde un accès internet haut débit rapide et bon marché. Pour ce faire, il prévoit de lancer des milliers de satellites dans l’espace.

Beyond Gravity devra fournir à Amazon des systèmes de distribution. Il s’agit de transporteurs reliés à fusée porteuse et qui, après un découplage contrôlé, placent les satellites sur une orbite proche de la Terre. Dans un communiqué de presse, publié ce mardi, la filiale de Ruag annonce qu’il s’agit de la plus grosse commande de son histoire. «Nous sommes honorés de faire partie d’un tel projet unique au monde» a déclaré le CEO de Ruag International, André Wall.