Liban : Beyrouth a eu la «chance» d’échapper à d’autres explosions

La société allemande qui a traité 52 conteneurs de produits chimiques dans le port de Beyrouth après la gigantesque explosion d’août 2020 estime que la ville a risqué d’être «anéantie».

«Les produits chimiques bouillonnaient»

Stockés dans le port depuis plus de dix ans à sept endroits différents, la plupart des conteneurs se trouvaient dans une zone à ciel ouvert, à l’opposé du site de l’explosion survenue le 4 août. Ils auraient pu facilement prendre feu lorsque plusieurs incendies aux origines encore inconnues se sont déclenchés à travers le port après le drame qui a fait plus de 200 morts et plus de 6500 blessés. Beyrouth aurait été «anéantie» si cela s’était produit, relevait en novembre le directeur par intérim du port Bassem al-Kaissi.