Moto2 Bezzecchi victorieux sur tapis vert en Autriche

Martin s’est fait déclasser pour une petite sortie de route, Bezzechi a le sourire. Lüthi s’est classé 5e.

Aron Canet et Jorge Martin au duel.



Une semaine après sa première victoire en Moto2, l’Espagnol Jorge Martin (Kalex) croyait avoir doublé la mise lors du GP de Styrie, lui qui a résisté jusqu’au bout (288 millièmes) aux attaques de l’Italien Marco Bezzecchi; mais voilà, dans le dernier tour, pour quelques centimètres, il est sorti des limites du circuit et a ainsi été pénalisé d’une place (c’est la règle, mais c’est très sévère). Du coup, Marco Bezzecchi, un autre élève de Valentino Rossi, s’offre sa première victoire dans la catégorie intermédiaire. L’Australien Remy Gardner monte sur la troisième marche du podium, alors que Thomas Lüthi a réussi nettement sa meilleure course de la saison, en terminant cinquième. Dominique Aegerter (NTS) n’a pas terminé la course.