Télévision : BFMTV licencie son journaliste Rachid M’Barki

BFMTV a licencié son journaliste Rachid M’Barki, à l’issue de l’audit lancé en raison de soupçons quant à une ingérence dans son travail, et a porté plainte contre X, selon un courriel interne envoyé jeudi. La chaîne d’information française avait ouvert en janvier une enquête interne en raison de ces soupçons. Ils concernaient des brèves ayant notamment trait aux oligarques russes, au Qatar ou au Sahara occidental et diffusées sur l’antenne durant des éditions de la nuit que Rachid M’Barki présentait.

«Je n’écarte rien, peut-être que je me suis fait avoir»

Interrogé début février par le site Politico, qui avait dévoilé sa mise en cause, Rachid M’Barki, suspendu depuis le 11 janvier, avait admis avoir «utilisé des infos qui (lui) venaient d’informateurs» et qui n’avaient «pas forcément suivi le cursus habituel de la rédaction». «Elles étaient toutes réelles et vérifiées. (…) Je n’écarte rien, peut-être que je me suis fait avoir, je n’avais pas l’impression que c’était le cas ou que je participais à une opération de je ne sais quoi sinon je ne l’aurais pas fait», avait-il poursuivi.