États-Unis

Bhad Bhabie dans un centre de traitement

Accro aux médicaments et marquée par une enfance douloureuse, la rappeuse de 17 ans a décidé de prendre soin d’elle.

Bhad Bhabie ne s’était plus montrée sur les réseaux sociaux depuis le 15 mai 2020, date à laquelle elle avait posté un selfie sur Instagram. Cette absence a intrigué ses fans, habitués à voir la rappeuse partager régulièrement des photos et des vidéos sur ses différents comptes. C’est TMZ qui a découvert où était passée l’Américaine de 17 ans. Le site a appris que Danielle Bregoli, son vrai nom, avait choisi d’entrer dans un centre de traitement pour soigner des traumatismes liés à son enfance ainsi qu’une addiction à des médicaments. Selon les sources de TMZ, Bhad Bhabie fait des progrès et est plutôt optimiste quant à ses chances de guérison. Son traitement pourrait durer jusqu’à trois mois.