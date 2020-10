Série télévisée : Bheem, bébé super-héros et star indienne mondiale

Lancée en 2019, «Mighty Little Bheem» – «Bheem Bam Boum» en français – entame sa troisième saison. C’est la série la plus populaire de Netflix auprès des tout-petits et plus de 27 millions de foyers la regardent, selon la plateforme.