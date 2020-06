Règles sanitaires

BHL sert des mains à la télévision et se défend

Le philosophe, invité d’une émission de télévision samedi, a surpris ses interlocuteurs en tendant la main à son arrivée. Il a justifié cela par un «geste de fraternité».

Les modalités pratiques changent depuis la crise sanitaire, y compris sur les plateaux télévisés. Habitué de ces lieux, le philosophe Bernard-Henri Lévy n'a pourtant pas hésité à tendre sa main lors de son arrivée sur le plateau de l’émission «On n’est pas couché», diffusée samedi soir. La gêne des autres invités était palpable, dans cette drôle d’ambiance où le public n’était pas accepté et les contacts proscrits, pour des raisons sanitaires. BHL a semblé insister et seul l’animateur Laurent Ruquier l'a salué de bon cœur: «Moi je veux bien vous serrer la main, il n'y a pas de problème», a-t-il indiqué.

«Se serrer la main est un beau geste, un geste de fraternité, un geste républicain», a expliqué BHL quelques minutes plus tard dans une discussion sur le plateau. Pourtant, les autorités sanitaires de nombreux pays déconseillent vivement de se serrer les mains et de se faire la bise, prônant au contraire les gestes-barrières. Le philosophe était venu présenter son dernier ouvrage, «Ce virus qui rend fou», dans lequel il décrit la folie collective et la docilité de la population, qui ont selon lui caractérisé la période du confinement.