Snowboard – Bianca Gisler troisième en Géorgie

Bianca Gisler, malheureuse aux Jeux olympiques de Pékin – elle avait manqué la finale du Big Air -, a bien réagi en Coupe du monde. Elle a en effet pris la troisième place de l’épreuve de slopestyle de Bakuriani (Géorgie). Avec un total de 67,25 points, elle n’a été précédée que par les Canadiennes Laurie Blouin (victorieuse avec 76,25 pts) et Jasmine Baird (70,00). Notons encore la quatrième place de la Lucernoise Ariane Burri (38,75) et la sixième de l’Argovienne Lia-Maria Bösch (16,75).

Du côté masculin, le Tessinois Patrick Hofmann a terminé au pied du podium (4e), avec un total de 72,00 points. C’est l’Allemand Leon Vockensperger qui s’est imposé (84,75), devant l’Australien Valentino Guseli (81,00) et un autre Allemand, Leon Gütl (77,00). Les autres Suisses ont terminé plus loin: les Zurichois Nick Pünter (51,25) et Nicolas Huber (44,25) ont respectivement fini 9e et 10e, juste devant le Zougois Martin Lässer (11e avec un total de 43,25 pts).