Genève

Bibliothèques et musées rouvrent progressivement

Le calendrier des institutions culturelles est désormais connu. Les musées municipaux n’accueilleront le public qu’à partir du 21 mai.

A Genève, l'ouverture des musées et des bibliothèques se déroulera de manière échelonnée et progressive dès lundi. Les musées municipaux ne pourront être visités qu'à partir du 21 mai. A la Bibliothèque de Genève, le service de prêt et retour des documents aux Bastions sera opérationnel dès lundi, sur réservation et sur la base de commandes. Les salles de lecture restent fermées, a communiqué jeudi la Ville de Genève. Dès le 25 mai, ce sera au tour des bibliothèques municipales d'accueillir le public pour les retours et prêts de documents, mais avec un accès limité aux espaces.