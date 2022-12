Les bibliothèques ont fait près de 41 millions de prêts physiques

Suisse : Bibliothèques: près de 41 millions de prêts physiques en 2021

La Statistique des bibliothèques 2021 de l’OFS montre que les prêts en bibliothèques ont été plus élevés qu’en 2020. Les manifestations ont aussi été plus nombreuses.

En 2021, la Suisse comptait 1490 bibliothèques accessibles au public. Comme le montre le graphique ci-dessous, la majorité d’entre elles se trouvent en Suisse alémanique (66%). Vient ensuite la Suisse romande et la Suisse italienne ferme la marche. Ces différents établissements «ont enregistré 29,5 millions d’entrées ou environ 20’000 entrées en moyenne par bibliothèque, dans une année encore marquée par la crise sanitaire et les mesures en découlant», révèle la «Statistique des bibliothèques 2021» de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

L’année dernière, les bibliothèques ont comptabilisé près de 41 millions de prêts de médias physiques – c’est un peu plus qu’en 2020 (40,2 millions de prêts). L’OFS note enfin que le nombre total de manifestations, visites guidées et formations a aussi augmenté: «il se monte à plus de 49’000 en 2021, soit environ 10’000 de plus qu’en 2020».