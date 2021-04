Racisme en France - «Bicot, tu passes sous le capot aujourd'hui»

La vidéo prise par Lætitia Sefrioui fait froid dans le dos. Le mercredi 21 avril, un homme de 72 ans s'approche de la maison où elle vit avec son mari Adil, à Dole (Jura), et photographie les enfants en train de jouer sur la terrasse. Le couple apostrophe l'individu et lui demande la raison de son comportement. Rapidement, la conversation s'envenime et prend une tournure raciste. «Il m’a dit aussitôt: «Aaah, bicot, tu passes sous le capot aujourd’hui!», raconte le mari dans les colonnes de L'Est Républicain. Le septuagénaire menace Lætitia et Adil avec une clé à pneus, avant de monter à bord de sa voiture et de quitter les lieux.