États-Unis : Biden a promis «justice» à la famille de Jacob Blake

Le candidat démocrate fait néanmoins un rappel à l’ordre concernant les manifestations déclenchées par l’incident entre l’Afro-américain et des policiers blanc dimanche soir.

«Une fois de plus, un homme noir – Jacob Blake – s’est fait tirer dessus par la police. Sous les yeux de ses enfants. Cela me rend malade», a écrit Joe Biden dans un post Twitter accompagné d’un message vidéo.

«J’ai parlé un peu plus tôt à la mère et au père de Jacob, à sa sœur et à d’autres membres de la famille et je leur ai dit que justice devait être rendue et qu’elle le sera», dit-il dans la vidéo.