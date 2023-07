Lituanie: Biden a rencontré l’opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa

Svetlana Tikhanovskaïa, dont le mari est emprisonné au Bélarus, est devenue au cours de la présidentielle contestée de 2020 la meneuse de l’opposition dans ce pays allié de Moscou et dirigé d’une main de fer par Alexandre Loukachenko depuis 1994. Comme des milliers de ses compatriotes, elle a été forcée à l’exil à l’issue de l’élection pour échapper à la répression du pouvoir.

Cette rencontre intervient après que le président Alexandre Loukachenko a joué le mois dernier un rôle de médiateur en négociant un accord entre Vladimir Poutine et Evguéni Prigojine, chef du groupe Wagner, pour mettre fin à sa rébellion en Russie, et quelques jours après que l’opposante a évoqué une possible mort de son mari emprisonné.