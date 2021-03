États-Unis : Biden a signé le plan de relance de 1900 milliards de dollars

Le président américain Joe Biden a validé jeudi l’aide importante prévue pour la relance économique du pays.

Le plan de relance de l’économie américaine va rayonner bien au-delà des frontières des États-Unis mais le risque d’inflation et d’un resserrement brutal des taux d’intérêt ne sont pas exclus.

«La plupart des pays devraient bénéficier d’une demande américaine plus forte tant pour les produits de base que pour les importations de biens et services», a-t-il détaillé, ajoutant que «cela contribuera ainsi à la croissance et à la reprise mondiales».