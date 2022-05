Etats-Unis: Biden accueille l’Asie du Sud-Est, accord commercial allégé en vue

États-Unis : Biden accueille l’Asie du Sud-Est, accord commercial allégé en vue

Les dirigeants des pays d’Asie du Sud-Est sont accueillis jeudi à Washington pour afficher l’engagement concret des États-Unis dans cette région face aux appétits croissants de la Chine.

Son principal conseiller pour l’Asie, Kurt Campbell, a expliqué que les États-Unis entendaient évoquer avec l’Indonésie, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Laos et Brunei les domaines de coopération comme la lutte contre le Covid-19.

Cadre économique pour l’Indo-Pacifique

Il a aussi dit s’attendre à «un intérêt important», de certains de ces pays, pour le Cadre économique pour l’Indo-Pacifique (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF), la dernière initiative commerciale américaine annoncée fin 2021 par le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une visite à Djakarta. «Nous avons bon espoir de pouvoir avoir un lancement substantiel avec un panel très large d’acteurs potentiels», a assuré Kurt Campbell, invité mercredi du cercle de réflexion United States Institute of Peace.

Koji Tomita, l’ambassadeur du Japon à Washington, a précisé lors d’un autre événement qu’il s’attendait à ce que l’IPEF soit lancé formellement la semaine suivante, lors d’une visite très attendue de Joe Biden à Tokyo et à Séoul.

Mais son successeur républicain Donald Trump, dans son tournant souverainiste, avait tourné le dos à cet accord, qu’il jugeait défavorable aux travailleurs américains. Joe Biden, pourtant vice-président de l’ère Obama, a clairement fait comprendre qu’il n’avait aucune hâte de relancer de grands accords de libre-échange, à l’unisson avec une opinion plus protectionniste.

Pas de «nouvelle Guerre froide»

Kurt Campbell a assuré que le président Biden n’entendait pas embarquer l’Asie «dans une nouvelle Guerre froide», et que les éventuelles ententes commerciales devraient répondre aux «besoins» des populations de la région.

La Chine est le premier partenaire commercial de l’Asean depuis plus de dix ans, malgré d’intenses tensions territoriales entre Pékin et plusieurs membres du forum comme le Vietnam et les Philippines.