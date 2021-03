États-Unis : Biden accusé d’avoir provoqué la crise migratoire

Les républicains ont accusé lundi Joe Biden d’avoir provoqué un appel d’air à la frontière américano-mexicaine où affluent des milliers de migrants, dont de nombreux mineurs non accompagnés.

Getty Images via AFP

Dès son premier jour à la Maison-Blanche le 20 janvier, Joe Biden avait signé un moratoire sur l’expulsion des sans-papiers arrivés aux États-Unis avant novembre 2020. Et il a promis une vaste réforme migratoire, qui ouvrirait la voie de la naturalisation à quelque 11 millions d’immigrés en situation irrégulière.

Même si les expulsions de nouveaux arrivants se poursuivent, tout cela a encouragé les migrants à tenter leur chance, affirment les républicains. La Maison-Blanche a reconnu lundi qu’elle faisait face à un «gros problème» mais en a attribué la responsabilité à Donald Trump, qui a quitté le pouvoir le 20 janvier après quatre ans de mandat. «La dernière administration nous a laissé un système démantelé et impraticable», a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki. «Nous allons tout faire pour trouver une solution.»

Les démocrates accusent les républicains de chercher à faire «diversion» pour ne pas parler de leur gigantesque plan de relance économique, très populaire auprès des Américains. Et ils soulignent que le nombre de clandestins appréhendés à la frontière avec le Mexique était déjà reparti à la hausse à la fin du mandat Trump.

«Pas d’argent»

«À la maison, on n’a pas de travail, pas d’argent», confie Rubia Tabora, Guatémaltèque âgée de 25 ans, assise avec son fils d’un an à la gare routière de Brownsville, à la pointe sud du Texas. Elle a franchi clandestinement la frontière depuis le Mexique et veut retrouver son époux, qui vit déjà aux États-Unis. L’annonce de la signature du moratoire l’a encouragée à passer la frontière. «Mon mari m’a dit de venir à ce moment-là», expliquait dimanche soir la jeune femme à l’AFP.