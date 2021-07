États-Unis : Biden accuse la Russie de vouloir perturber les Midterms

Le président américain a accusé Moscou de répandre la «désinformation» en amont des législatives de 2022 aux États-Unis.

«Regardez ce que la Russie fait déjà avec les élections de 2022 et la désinformation. C’est une violation pure et simple de notre souveraineté», a-t-il dit lors d’un déplacement au Bureau de la direction du renseignement national, près de Washington, faisant référence à des informations qu’il reçoit à ce sujet lors d’un briefing quotidien.

Le président américain s’en est aussi pris à son homologue russe Vladimir Poutine. Le président russe «a un vrai problème, il est à la tête d’une économie qui a des armes nucléaires et des puits de pétrole et rien d’autre», a dit Joe Biden, ajoutant: «cela le rend encore plus dangereux selon moi.»