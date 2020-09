Présidentielle américaine : Biden affiche sa confiance et repart en campagne

Au lendemain d’un premier débat cacophonique contre Donald Trump, le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden est reparti mercredi en campagne, comme satisfait d’avoir tenu tête aux attaques du président.

L’ancien vice-président de Barack Obama (2009-2017) a tenté de capitaliser sur le débat dès mercredi matin, avant de partir sillonner en train l’Ohio et la Pennsylvanie, terres industrielles où lui-même a ses racines (Scranton).

Depuis Washington, où il est rentré dans la nuit, le président faisait un bilan rageur du débat sur Twitter avant un meeting le soir dans le Minnesota. Il a dépeint son adversaire comme une menace pour le secteur énergétique, l’emploi, le droit au port d’armes et la «loi et l’ordre». «Il détruira notre pays! Votez maintenant USA.»

Président irascible

«C’était le débat présidentiel le plus chaotique et agressif de notre histoire», dit à l’AFP Mitchell McKinney, professeur à l’Université du Missouri et spécialiste de ces rendez-vous inaugurés en 1960. «L’image donnée par Donald Trump fut celle d’un président irascible. Joe Biden a évité de faire des gaffes ou de trébucher, ce qui aurait alimenté l’idée promue par Trump qu’il est trop vieux ou pas assez en forme pour être président.»