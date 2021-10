Diplomatie – Biden affirme le soutien des Etats-Unis à Taïwan

Diplomatie : Biden affirme le soutien des États-Unis à Taïwan

Le président américain a déclaré jeudi que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d’attaque de la Chine.

La déclaration du président américain vient en contradiction avec la politique tenue de longue date par les États-Unis dite d’«ambiguïté stratégique», Washington aidant Taïwan à construire et renforcer ses défenses sans promettre de manière explicite de venir à son aide si une attaque avait lieu.

Durant une interview cet été sur la chaîne ABC, le président américain avait fait une promesse similaire, parlant d’«engagement sacré» à défendre les alliés de l’Otan au Canada et en Europe, et «de même avec le Japon, la Corée du Sud, et Taïwan».